شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى لحقوق الانسان" يرصد انتهاكات وأكاذيب قنوات الإخوان الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، عن انتهاء لجنه تقصي الحقائق السابق تشكيلها بغرض الوقوف على حقيقة الادعاءات المتكررة و الأكاذيب والشائعات الصادرة عبر قنوات الجزيرة والشرق ومكملين والتلفزيون العربي. وأضاف عبد الجواد أحمد في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن التقرير انتهى إلى عدم صحة ما ورد من بث من القنوات المعادية، وهي الجزيرة وقنوات الشرق ومكملين والوطن وما يعرف بالتلفزيون العربي، مؤكدا أن ما قامت به تلك القنوات يتسمً بعدم المصداقية وانعدام المهنية الإعلامية والخروج على ميثاق العمل الإعلامي والصحفي.

وأشار عبد الجواد أحمد إلى أن ما تقوم به قنوات الشر، يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان والشعوب في تلقي معلومات صحيحه وعدم إشاعة الأخبار الغير صحيحه والتي تحدث بلبله لدي العامة من المواطنين وتضر بالشعوب والمجتمعات المستقرة وتمثل تدخل بالتحريض لزعزعة الاستقرار المجتمعي، متابعا :" التقرير أكد على حق ممثلي المجتمع المصرى ممثله في النائب العام المصري باعتباره الأمين علي المجتمع المصري في طلب محاكمة كل من تثبت في حقه جرائم تكدر السلم والأمن المجتمعي خلاف حق الحكومة المصرية ووزارة خارجيتها في اتخاذ كل الآليات المقررة ضد الدول أو الحكومات التي تدعم أو ترعي أو ترتكب علي أراضيها أو من قنواتها المملوكة لها القنوات المذكورة.