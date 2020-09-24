شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى إخوانى سابق يكشف تمنى تنظيم الإخوان موت الشعب المصرى عطشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد على عبد الحافظ، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، حقيقة ما تخفيه جماعة الإخوان إزاء الشعب المصرى، قائلا: "عندما كنت في التنظيم سمعت بأذنى من عناصر الجماعة تمنيهم موت الشعب المصرى بالعطش، وأن لا يجد المصريون كوب الماء"، مفسرا حجم هذا البغض من تنظيم الإخوان للمصريين بأن الجماعة تعتبر الشعب المصرى وقف ضدها في ثورة 30 يونيو".

وأشار "على" في تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن جماعة الإخوان الآن في خصومة مع الشعب المصرى والدولة المصرية معا، وأن أحاديث قياداتها على فكرة حبهم للمصريين عبر قنواتها المحرضة أحاديث مزيفة تماما، مضيفا:" تنظيم الإخوان ليس في خصومة مع الدولة أو النظام السياسى فقط بل هو في خصومة مع المجتمع المصرى بأكمله، وعناصر وقيادات الإخوان في أحاديثهم الجانبية يسبون الشعب، ويقولون نصا "نفسنا نجد أن الشعب المصري لا يجد المياه التي يشربها" كما يتهمون المصريين بالجاهلية وأن الشعب المصرى لا يعى مصلحته".

وتوقع "على" أن تتزايد الانقسامات داخل تنظيم الإخوان خلال الفترة المقبلة بسبب صعود إبراهيم منير لمنصب مرشد التنظيم، مضيفا :" الكثير من قواعد التنظيم تعتبر إبراهيم منير ومحمود الإيباري ومحمود حسين ومن معهم قيادات فاسدة واستولت على أموال التنظيم".