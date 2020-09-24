شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعلن أسماء مقدمى الأبحاث للمسابقة القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الحفيظ الروبى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن أسماء مقدمي الأبحاث للمسابقة القانونية، مضيفا أنه تم في وقت سابق تشكيل لجنة لتقييم الأبحاث المقدمة للمسابقة الخاصة بالأبحاث القانونية، والتي تقدم لها 94 زميلا في وقت سابق، وتم إحياؤها بناء على تكليف من النقيب العام رجائي عطية.

وأضاف عبد الحفيظ الروبى فى تصريحات له، أنه تم تشكيل لجنة لتقييم الأبحاث المقدمة برئاسته، وعضوية كل من المحامين، "محمد راضي مسعود، وصالح الشواربي، بثينة القماش، محمد غريب، أسامة سليم، صالح حسب الله، أشرف سليمان، الدكتور حمادة نجم، الدكتور أشرف الحبيلي، الدكتور ماهر العربي"، وتابع: أن المراكز الخمسة الأولى سيتم تكريمهم، وتقديم شهادات تقدير لهم، لجهدهم القانوني في الأبحاث المقدمة.

يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين، قد وافق من قبل على إحياء المسابقة الخاصة بالأبحاث القانونية، والتي تقدم لها 94 زميل في وقت سابق، ودثرت بغير حق، مما أصاب الشباب بالإحباط - على حد قوله- و أنه سوف يعلن عن تلك الأسماء سالفة الذكر .

وكلف نقيب المحامين عضو مجلس النقابة العامة عبد الحفيظ الروبي، باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما سبق ذكره ، يشار إلى أن عدد الأبحاث في الجنائي 35 بحثاً، وفي المدني 23 بحثاً، وفي الشرعي 20 بحثاً، وفي الفروع الأخرى 19 بحثاً.

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