شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير "المصور" يشرح التاريخ الدموي لجماعة الإخوان الإرهابية مع المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى أحمد أيوب رئيس مجلة المصور، إن تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية مع المصريين دموي، مضيفا أن المصريين ذاقوا الأمرين مع الجماعة خلال عام حكمهم من كل الفساد و الفشل في جميع الملفات، و أن الأخطر هو محاولتهم أخونة مؤسسات الدولة و تمكين أعضاء الجماعة، والسيطرة على كل مقاليد الدولة المصرية.

وأضاف أحمد أيوب في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بعد أن خلع الشعب المصرى الجماعة الإرهابية من حكم البلاد لم يرى الشعب المصرى منهم الا الإرهاب و ترهيب و إرهاب الأقباط في القرى ، و أن المرأة عانت من انكار دورها و لمكانتها، مؤكدا أن الشعب المصرى على يقين أن مخطط الجماعة الإرهابية قائم على فكرة التخريب و ليس قائم على فكرة البحث عن مصلحة المواطن المصري أو البحث عن مستقبل أو تغيير كما يدعون و إنما هو تخريب الدولة .

و تابع أحمد أيوب قائلا :" المصريين فهموا ذلك جيدا و خاصة أنهم يرون الان نموذج البناء و تحمل الأعباء و استمرار البناء رغم تحمل الضغوط و الصعوبات في ظل ما يواجهوا من إرهاب و في المقابل قنوات في الخارج همهم التخريب ، جماعة هدفها من البداية كان واضح و هو التخريب، شاهدنا رفض تام من المصريين لدعوات الإخوان ، الوعى هو الخط الفاصل الذى نجح في افساد مخطط تخريبي جديد ، شكرا للمصريين وعيكم هزم عدوكم ".