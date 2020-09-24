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المفتح العام للقوات المسلحة الملكية يزور الجدار الأمني بالمنطقة الجنوبية

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alyaoum24 0 تبليغ

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يتواجد حاليا، الجنرال دكوردارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بالمنطقة الجنوبية.

وعلم لدى مصادر موثوقة، أن الجنرال الوراق، يتواجد اليوم الخميس، بالضبط بالجدار الأمني.

الزيارة التفقدية التي يقوم بها الجنرال الوراق للأقاليم الجنوبية، لم يكشف بعد عن تفاصيلها.

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