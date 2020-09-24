يتواجد حاليا، الجنرال دكوردارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بالمنطقة الجنوبية.
وعلم لدى مصادر موثوقة، أن الجنرال الوراق، يتواجد اليوم الخميس، بالضبط بالجدار الأمني.
الزيارة التفقدية التي يقوم بها الجنرال الوراق للأقاليم الجنوبية، لم يكشف بعد عن تفاصيلها.
كانت هذه تفاصيل خبر المفتح العام للقوات المسلحة الملكية يزور الجدار الأمني بالمنطقة الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.