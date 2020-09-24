الأمن يحجز طنا من الشيرا وثلاث سيارات نواحي الرشيدية – صور

حجزت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة الرشيدية، بناء على معلومات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء، طنا من مخدر الشيرا في ضيعة فلاحية في منطقة قروية ضواحي مدينة الرشيدية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن العملية الأمنية المذكورة جرت في ضيعة فلاحية، تقع في الجماعة القروية “أملاكو”، التي تبعد ببضع كيلومترات عن وسط مدينة الرشيدية، ومكنت من حجز 40 رزمة، بلغ وزنها الإجمالي طنا واحدا من مخدر الشيرا، كما مكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، يشتبه في تورطه في الحيازة، والاتجار في المخدرات، والمؤثرات العقلية.

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وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش الميداني المنجزة في عين المكان، أسفرت عن حجز ثلاث سيارات، يجري، حاليا، تحديد مصدرها، ووضعيتها القانونية، فضلا عن حجز مجموعة من قنينات المشروبات الكحولية، وسكين من الحجم الكبير، وعدد من الهواتف المحمولة، المستعملة في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم، حسب البلاغ نفسه، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف المتورطين الرئيسيين فيه بعدما تم تحديد هوياتهم.