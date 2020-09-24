غرفة الجنايات باستئنافية الحسيمة ترفع العقوبة السجنية لمتهم بالتحرش الجنسي

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية في استئنافية الحسيمة، أمس الأربعاء، الرفع من العقوبة السجنية لشخص من جماعة بني بوعياش متهم بالتحرش الجنسي، ومحاولة هتك عرض قاصر إلى 7 سنوات سجنا.

وبحسب منطوق الحكم، فإن غرفة الجنايات الاستئنافية في استئنافية الحسيمة أيدت القرار المستأنف مبدئيا، مع تعديله بعدم اعتبار ظرف الكسر، ومع اعتبار مقتضيات الفصلين 485 و114 من القانون الجنائي بخصوص محاولة هتك عرض قاصر باستعمال العنف، وبالرفع من العقوبة المحكوم بها على المتهم إلى سبع (07) سنوات سجنا نافذا، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وأضاف منطوق الحكم أنه تم إشعار المتهم عبر تقنية الفيديو، بأن له أجلا كاملا مدته عشرة أيام للطعن بالنقض في هذا القرار.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم من أجل “التهديد، التحرش الجنسي، العنف واستهلاك المخدرات، ومحاولة هتك عرض قاصر بالعنف، السرقة الموصوفة بظروف الليل، والتعدد، واستعمال الكسر، والتدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة.