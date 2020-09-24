الدارالبيضاء.. السلطات تطالب بعض أرباب المقاهي بالإغلاق في الساعة السادسة

“انتقد عدد من أرباب المقاهي والمطاعم في عمالة البرنوصي، وسيدي مومن، في مدينة الدارالبيضاء، مطالبة بعض أعوان السلطة لهم بالإغلاق، اليوم الخميس، في ساعة السادسة مساء”، بحسب ما كشفه، محمد أبو الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة، في تصريحه لـ”اليوم24”.

وقال أبو الفضل إن بعض أرباب المقاهي والمطاعم في منطقة البرنوصي، وسيدي مومن، طُلب منهم الإغلاق، اليوم، في الساعة السادسة مساء، من طرف أعوان السلطة، ومن أن دون أن يتوصل أرباب المقاهي بأي قرار إداري في هذا الشرح، يوضح أسباب الإغلاق.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن عددا كبيرا من أرباب المقاهي لا يستطيعون تسديد مصاريف الكراء، أو أجور العاملين معهم، موضحا أن مثل هذه القرارات المفاجئة، ومن دون أي توضيح من طرف السلطات، تسبب في خسائر فادحة في هذا القطاع.

وتساءل منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة عن أسباب إصدار القرار المذكور، مشددا على أن أرباب المقاهي لم يتوصلوا بأي قرار إداري، وإنما طالبهم بعض الأعوان بالاغلاق في الساعة السادسة، من دون أي توضيحات أخرى في هذا الشأن.

يذكر أن مدينة الدارالبيضاء تشهد منذ فترة ارتفاعا متواترا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، سجلت يوم أمس، 875 إصابة بالفيروس.

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كما قررت الحكومة قبل أسابيع إغلاق مدينة الدارالبيضاء لتطويق رقعة انتشار فيروس “كورونا”.

وقالت الحكومة إنه سيتم إغلاق “جميع منافذ عمالة الدارالبيضاء، وإخضاع التنقل منها وإليها لرخصة استثنائية للتنقل، مسلمة من طرف السلطات المحلية”، وأضافت أنها قررت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي، وإعدادي، وثانوي، وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد.

كما سيتم إغلاق الأسواق في الساعة الثالثة عصرا، وإغلاق المقاهي، والمحلات التجارية في الساعة الثامنة مساء، والمطاعم في الساعة التاسعة ليلا.

