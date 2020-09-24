زوجة الرئيس الفرنسي ماكرون ترتدي “كمامة” من إبداع فنان مغربي

ظهرت بريجيت، زوجة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بـ”كمامة” مميزة، أثارت اهتمام الصحافة الفرنسية، التي تحدثت عنها بكثرة.

وارتدت بريجيت ماكرون، خلال ظهورها مع الرئيس الفرنسي، بمناسبة أيام التراث، قناعا من تصميم الفنان المغربي مهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف في المغرب.

وتحدثت تقارير إعلامية فرنسية عن شكل كمامة بريجيت ماكرون، حيث تحمل رسما لإحدى اللوحات، التي أبدعها مهدي قطبي.

وعن ذلك قال قطبي، إنه تشرف بظهور بريجيت ماكرون مرتدية أحد إبداعاته، وأضاف: “السيدة ماكرون جعلتني سعيدا بدعوتي لتناول الغداء، قبل أيام قليلة. لقد أعجبتها الكمامة، التي كنت أرتديها، وهي من تصميمي، فأرسلت لها اثنين يحملان رسوما من لوحاتي.

وكانت بريجيت ماكرون قد استقبلت، أول أمس الثلاثاء، بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي قطبي بهدف التحضير لمعرض أوجين لاكروا، المرتقب في الربيع المقبل.