تجار ميدلت يشتكون إغلاق الأسواق الأسبوعية: مورد رزقنا الوحيد لإعالة أسرنا

يشكو تجار إقليم ميدلت من إغلاق الأسواق الأسبوعية من طرف السلطات العمومية، لعدم تفشي فيروس كوفيد-19 في الإقليم.

وفي السياق ذاته، راسل عدد من التجار، وباعة متجولين في مدينة ميدلت، من بائعي الأحذية، والملابس، وباقي القطاعات، عامل الإقليم من فتح الأسواق الأسبوعية.

وأوضح التجار، في المراسلة المذكورة، اطلع “اليوم 24” عليها، حجم تضررهم من قرار إغلاق الأسواق الأسبوعية، لاسيما أن هذه الفترة من السنة تشهد رواجا تجاريا.

ولفت التجار الانتباه إلى أن الأسواق الأسبوعية تعد مورد الرزق الوحيد، من أجل إعالة أسرهم، لاسيما في هذه الفترة الصعبة.

وأشار التجار إلى أنهم في حالة فتح الأسواق الأسبوعية سيلتزمون باحترام الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، والتعقيم..