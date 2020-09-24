المشاهد المغربي يقضي ما يقارب 4 ساعات يوميا أمام التلفاز

قضى المشاهد المغربي، في الأسبوع الماضي، معدل 3 ساعات، و56 دقيقة في مشاهدة القنوات المغربية، يوميا، طبقا لما أعلنه مركز القياس” سيوميد”.

وكشفت أرقام “سيوميد”، التي توصل “اليوم 24” بنسخة منها، أن معدل الساعات، التي قضاها المشاهد المغربي أمام القنوات الوطنية، ارتفع بدقيقتين خلال الأسبوع الممتد من 16 شتنبر الجاري إلى 22 منه، مقارنة مع الأسبوع، الذي سبقه.

وتعكس الأرقام المذكورة مدى إقبال الأسخاص، الذين يتجاوز سنهم 5 سنوات على 8 قنوات وطنية، هي الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.