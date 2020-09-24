شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدعو أعضاءه لتشديد الإجراءات لمواجهة موجة ثانية من كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 24 سبتمبر 2020 دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الدول الأعضاء إلى تشديد القيود «على الفور» في مواجهة بؤر جديدة لوباء كوفيد-19، للتصدي لموجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس، خلال مؤتمر صحفي: «على كل الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات فورية، مع ظهور أولى المؤشرات إلى بؤر جديدة» مضيفة: «قد تكون هذه فرصتنا الأخيرة لتجنب تكرار الوضع الذي شهدناه في الربيع الماضي».

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