شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب وسط تركيا والان مع التفاصيل

الخميس 24 سبتمبر 2020 ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، الخميس، ولاية آقصراي وسط تركيا.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 0104 بالتوقيت المحلي (0101 بتوقيت جرينتش) بالولاية المذكورة. Advertisements ولم ترد معلومات على الفور عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية بسبب الزلزال. تجدر الإشارة إلى أن أعداد الزلازل التي ضربت ولايات تركية مختلفة تزايدت مؤخراً، ما أثار قلق سكان إسطنبول الذين يخشون حدوث زلزال مدمر قد يضرب المدينة في ضوء تحذيرات من مراكز متخصصة.

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