عُمان تستأنف الرحلات الدولية والداخلية اعتباراً من أول أكتوبر

الخميس 24 سبتمبر 2020

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الخميس، عن استئناف الرحلات الدولية والداخلية اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.



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ويُستأنف تشغيل الرحلات المجدولة إلى 17 مدينة في 12 دولة حول العالم في أول أكتوبر، تشمل ربط مسقط بكل من لندن وفرانكفورت وإسطنبول بواقع رحلتين أسبوعياً.

كانت عُمان أوقفت الحركة الجوية للرحلات الدولية في مارس الماضي في إطار الجهود الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).