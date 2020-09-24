شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات لحجز 2ر1 مليار جرعة من «لقاح كورونا» الروسي والان نبدء بالتفاصيل
وأكد رئيس صندوق الاستثمارات الروسية كيريل دميترييف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن بلاده تخطط لإنتاج 10 ملايين جرعة شهريا بدءا من كانون الأول المقبل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في آب الماضي تسجيل أول لقاح عالمي ضد فيروس كورونا، مبينا أن تطعيم مواطني بلاده لن يكون إجباريا.
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