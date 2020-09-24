شكرا لقرائتكم خبر عن تنصيب سري لـ«لوكاشينكو».. وأوروبا ترفض: الانتخابات مزورة والان نبدء بالتفاصيل
وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بيان نيابة عن قادة التكتل إن انتخابات أغسطس في بيلاروس "لم تكن حرة ولا نزيهة"، ولا يعترف الاتحاد الأوروبي "بنتائجها المزورة".
واضاف إن "ما يسمى بتنصيب لوكاشينكو وتفويضه" يفتقر إلى أي شرعية ديمقراطية".
وأدى لوكاشينكو اليمين الدستورية ليبدأ ولايته السادسة على التوالي في مراسم سرية في مينسك أمس الأربعاء. وكانت هناك احتجاجات في بيلاروس كل يوم منذ الانتخابات، وردت الشرطة بإجراءات صارمة عنيفة.
وتم اعتقال أكثر من 200 شخص أمس الأربعاء مع اندلاع الاحتجاجات بعد أن كشفت وسائل الإعلام الحكومية عن مراسم التنصيب غير المعلن عنها مسبقا، وفقا لقائمة المعتقلين التي نشرتها جماعة فياسنا الحقوقية.
وقاد لوكاشينكو 66/ عاما/ بيلاروس، وهي جمهورية سوفيتية سابقة تقع بين روسيا وبولندا العضو في الاتحاد الأوروبي، لأكثر من ربع قرن دون أن يتسامح سوى مع قدر ضئيل من المعارضة.
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