شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1002 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 1002 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 942 حالة شفاء، وحالة وفاة. وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 88.532 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 407 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 77.937 حالة.

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