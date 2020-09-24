شكرا لقرائتكم خبر عن «إياتا» تحذر من «موجة إفلاس» جديدة والان نبدء بالتفاصيل

حذر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ألكسندر دي جونياك، من أن شركات الطيران قد تحتاج جولة جديدة من الدعم الحكومي إذا استمرت مستويات حركة المرور في الانخفاض بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن جونياك قوله خلال مهرجان الطيران العالمي الافتراضي: "موجة جديدة من حالات الإفلاس، وخفض الوظائف على الأرجح إذا فشل الانتعاش المأمول".

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وأشار جونياك إلى أن الانتعاش ممكن فقط إذا اعتمدت الحكومات فحوص كشف الإصابة بكورونا قبل المغادرة في المطارات .

ويجري إياتا مناقشات مباشرة مع نحو 20 دولة حول الفحوص، وكذلك عبر منظمة الطيران المدني الدولية المفوضة من الأمم المتحدة.

ويمكن أن يعود الطلب إلى مستويات عام 2019 قبل الموعد المتوقع، وهو موسم 2024/2023 إذا تم اتخاذ التدابير المناسبة.