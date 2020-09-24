شكرا لقرائتكم خبر عن ملك بلجيكا يكلّف بتشكيل حكومة فيدرالية والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن القصر الملكي البلجيكي أنهما قبلا هذه المهمة وسيقدمان تقريرًا إلى الملك في الـ 28 من شهر سبتمبر.
ويأتي تعيين المنسقين المشاركين بعد أن نجح الوسيطان السابقان، إيجبرت لاشارت وكونر روسو ، في صياغة خطة يمكن أن تتفق عليها جميع الأحزاب السبعة في الحكومة المستقبلية المحتملة.
وهذه هي المرة الأولى منذ 27 مايو 2019 ، أي بعد 486 يومًا ، يصل فيها السياسيون إلى مرحلة تشكيل وزارة جديدة ، والتي عادة ما تكون الخطوة الأخيرة قبل تشكيل حكومة كاملة.
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