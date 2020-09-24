كشف عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، الخميس، عن عدم وضوح تفاصيل حصة اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2021.
ونقلت وسائل اعلامية كردية عن ميرزا قوله ان "المباحثات بين حكومتي الاقليم والاتحادية بشأن حصة اقليم كردستان من الموازنة المالية عام 2021، مازالت مستمرة".
واضاف ان "تفاصيل حصة اقليم كردستان من الموزانة المالية غير واضحة لحد الان، باستمرار التغيرات فيها".
واكد ان حصة اقليم كردستان من الموازنة المالية لعام 2020 12.67% وتتضمن صرف 912 مليار دينار لقوات بيشمركة كردستان على حساب موازنة وزارة الدفاع الاتحادية.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل حصة الاقليم في موازنة 2021 مازالت غير واضحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.