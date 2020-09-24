استقطاع 18% من رواتب موظفي الاقليم

اعلنت وزارة المالية في اقليم كردستان، الخميس، ان توزيع رواتب الموظفين لشهر نيسان المنصرم سيكون باستقطاع نسبة 18% منها.

وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، انها "خاطبت المؤسسات والدوائر في اقليم كردستان باعداد قوائم رواتب موظفيها لشهر نيسان المنصرم".

واضافت ان "الاستقطاع في رواتب الموظفين سيكون بنسبة 18%"، لافتة الى ان "نسبة الاستقطاع برواتب الدرجات العليا ستبقى كما هي، مثل الشهر المنصرم".