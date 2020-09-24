البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، الخميس، جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخةمنه، إن "البرلمان بدء أعمال جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الحالي برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي". وكانت رئاسة مجلس النواب رفعت، أمس الأول الثلاثاء، الجلسة السابعة إلى اليوم الخميس.

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