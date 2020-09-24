الموسوي: اتحاد الجودو معترف به دولياً.. قرار القضاء لن يؤثر على عملنا

استغرب رئيس الاتحاد المركزي للجودو سمير الموسوي، من قرار محكمة البداءة لمجلس القضاء الاعلى الذي يمنح شرعية الاتحاد لغير اتحادنا الحالي والمعترف به دوليا.

وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المحكمة أصدرت قرارها دون أن نعلم وبالتالي قمنا بتمييز القرار لأننا نمتلك الوثائق الرسمية المحلية والخارجية التي تؤكد شرعية اتحادنا الحالي"، مشيراً إلى أن "الاتحاد يحترم قرار المحاكم العراقية وسيكون الفصل في ذلك خلال القرار المستقبلي الذي سيصدر من محكمة التمييز بعد أن نقدم ثبوتيات اتحادنا".



وأضاف، أن "ذلك القرار لن يؤثر في عمل اتحادنا المعترف به دولياً ومن قبل اللجنة الأولمبية العراقية ووزارة الشباب والرياضة وخير دليل أننا دخلنا كرئيس اتحاد وعضو في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية خلال الاجتماع الاستثنائي في السادس والعشرين من الشهر المنصرم واعتراف وزارة الشباب والرياضة باتحادنا وهذه كلها اثباتات تؤكد على أن المعترف به داخلياً وخارجياً هو اتحادنا ولن نحتاج إلى مدة وجيزة لإثبات ذلك في المحكمة ونحن نثق بقضائنا العادل في إحقاق الحق".