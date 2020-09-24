علاوي: لو شكلت قيادة عامة للقوات المسلحة لن تتطور الاحداث لما وصلت اليه اليوم

اعتبر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الخميس، انه لو تم تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة فلن تتطور الاحداث الى ما وصلت اليه اليوم.

وقال علاوي في تغريدة على حسابه بتويتر وتابعته الخليج 365، "لا بد ان تكون هناك استراتيجية واضحة لانتشار القوات الامنية وقوات الحشد الشعبي المقاتل في المدن والقصبات، وان لا تختص قوات بعينها بمهمة فرض الامن وتطبيق القانون".

واضاف "لو تم تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة لكان هذا الامر في صلب واجباتها، ولما تطورت الاحداث الى ما وصلت اليه اليوم".