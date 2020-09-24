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بالصورة: معتصم النهار يردّ على شائعة خلافه وزوجته

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وقام النهار بنشر صورة وهو يحتضن زوجته مشيراً من خلال القلوب التي وضعها إلى حبه لها، وردت عليه زوجته أيضاً ووضعت له قلباً

وكذّبت زوجة النهار لين برنجكجي تلك الإشاعات على طريقتها أيضاً حيث وضعت في حسابها على إنستغرام “ستوري” لـ النهار وهو يغني لها أغنية “برج الحوت”، وأيضاً وضعت “ستوري” لزوجها وهو يحتضن ابنته.

كما علقت الممثلة السورية هبة نور على الصورة قائلة: "احلى اتنين انتو الله يخليكم لبعض".

هذا وبدأ يعرض لـ معتصم مسلسله "من الآخر" والذي يتشارك فيه البطولة مع سينتيا صموئيل وريتا حايك وبديع أبو شقرا. تشاهدون المسلسل من الأحد الى الخميس الساعة العاشرة مساء على شاشة السومرية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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