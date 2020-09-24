بالصورة: معتصم النهار يردّ على شائعة خلافه وزوجته

وقام النهار بنشر صورة وهو يحتضن زوجته مشيراً من خلال القلوب التي وضعها إلى حبه لها، وردت عليه زوجته أيضاً ووضعت له قلباً

وكذّبت زوجة النهار لين برنجكجي تلك الإشاعات على طريقتها أيضاً حيث وضعت في حسابها على إنستغرام “ستوري” لـ النهار وهو يغني لها أغنية “برج الحوت”، وأيضاً وضعت “ستوري” لزوجها وهو يحتضن ابنته.