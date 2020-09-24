بالصورة: معتصم النهار يردّ على شائعة خلافه وزوجته

وكذّبت زوجة النهار لين برنجكجي تلك الإشاعات على طريقتها أيضاً حيث وضعت في حسابها على إنستغرام “ستوري” لـ النهار وهو يغني لها أغنية “برج الحوت”، وأيضاً وضعت “ستوري” لزوجها وهو يحتضن ابنته.
هذا وبدأ يعرض لـ معتصم مسلسله "من الآخر" والذي يتشارك فيه البطولة مع سينتيا صموئيل وريتا حايك وبديع أبو شقرا. تشاهدون المسلسل من الأحد الى الخميس الساعة العاشرة مساء على شاشة السومرية.
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