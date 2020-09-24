منذ ولادة ابنتهما الصغرى، ويسعى الاعلامي اللبناني وسام بريدي وزوجته عارضة الازياء التونسية الى اخفاء وجه ابنتهما آيا صوفيا. لأول مرة كشف الثنائي عن وجه ابنتهما من خلال صورةٍ عائلية مميّزة. وعلق وسام على الصورة كاتباً: "عائلتي، دنيتي". ونالت الصورة تفاعلا كبيرا على موقع انستغرام، حيث اعرب المتابعون عن مشاعرهم الجميلة تجاه عائلة بريدي، وأثنوا على وسامة الطفلة آيا صوفيا.



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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى… ريم السعيدي وزوجها يكشفان عن وجه إبنتهما الصغرى (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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