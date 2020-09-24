قاعدة بحرية شرق هرمز.. إيران "تسبح" عكس التيار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مليشيا الحرس الثوري الإيراني عن افتتاح قاعدة عسكرية بحرية جديدة في بلدة سيريك الواقعة شرق مضيق هرمز أحد أهم الممرات الملاحية دوليا.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، أن القاعدة أطلق عليها اسم (شهيد سيد مجيد راهبر) أحد قتلى الحرس الثوري أثناء مناورة عسكرية في عام 1996، وجرى افتتاحها بحضور حسين سلامي قائد المليشيا، مساء أمس الأربعاء.

وقال سلامي في كلمة له على هامش افتتاح القاعدة البحرية الجديدة المطلة على مضيق هرمز، إنها تعد أكثر النقاط الإستراتيجية في البلاد من حيث الدفاع والهجوم بأهم النقاط بمياه الخليج ومضيق هرمز.





وبدأ تدشين هذه القاعدة البحرية عام 2014، بالتزامن مع تنفيذ مراحل مناورة عسكرية تدعي "الرسول الأعظم" حضرها قائد الحرس الثوري آنذاك.



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وتقع القاعدة البحرية الجديدة للحرس الثوري الإيراني على مساحة 31 هكتارا، بينها حاجز أمواج تصل مساحته لـ 20 هكتارا، ومخابئ، ومباني، وسقائف.

الجدير بالذكر أن بحرية الجيش الإيراني ومليشيا الحرس الثوري تتعاونان في زرع الألغام وشن هجمات تخريبية على السفن التجارية الأجنبية وناقلات النفط في الممرات المائية الجنوبية لإيران.



واستولت إيران على ناقلة نفط بريطانية أثناء عبورها في مضيق هرمز، يوليو/ تموز 2019.

وزادت حدة التوتر إقليميا بين واشنطن وطهران بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران.

يشار إلى أن مضيق هرمز يعتبر نقطة عبور لنحو 20 % من صادرات النفط الخام في العالم، وشكلت إيران تهديدات متكررة لحرية الملاحة الدولية عبر هذا المضيق المائي.