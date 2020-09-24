أوروبا ترفض الاعتراف بـ"لوكاشينكو" رئيسا.. أدى اليمين سرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الاتحاد الأوروبي، الخميس، إن ألكسندر لوكاشينكو ليس الرئيس الشرعي لبيلاروسيا وإن أداءه اليمين بصورة مفاجئة وسرية أمس يتعارض تماما مع إرادة الشعب.

وأضافت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 بلدا)، في بيان: "ما يطلق عليه تنصيبا... والتفويض الجديد الذي حصل عليه ألكسندر لوكاشينكو يفتقران لأي شرعية ديمقراطية".

وأوضحت أن "هذا التنصيب يتناقض مباشرة مع إرادة قطاعات كبيرة من شعب روسيا البيضاء، كما جرى التعبير عنه في احتجاجات حاشدة غير مسبوقة وسلمية منذ الانتخابات، وسيؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة السياسية".

Advertisements

وأدى لوكاشينكو اليمين الدستورية الأربعاء لولاية رئاسية سادسة، في مراسم أُقيمت بشكل سرّي، وأثار الإعلان عنها غضباً في الشارع واجهته الشرطة بخراطيم المياه وباعتقال أكثر من 150 متظاهراً في العاصمة.

وكان البرلمان الأوروبي قرر من قبل عدم الاعتراف بالزعيم المخضرم اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني عندما تنتهي فترته الرئاسية.



وفي سياق منفصل، ذكرت وزارة الداخلية في روسيا البيضاء أن الشرطة احتجزت 364 شخصا في احتجاجات مناهضة للحكومة أمس الأربعاء.