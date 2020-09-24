تصريحات عدائية إيرانية.. "نيميتز" الأمريكية تفزع طهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تأكيدا على أنشطة بلاده العدائية بمنطقة الشرق الأوسط، هدد علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني باستهداف طهران للقوات الأمريكية المتمركزة في الخليج العربي.

وجاءت تهديدات فدوي بعد أيام قليلة من إعلان الولايات المتحدة عن إعادة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران ومحاسبة منتهكيها.

وقال فدوي في تصريحات تلفزيونية إنه "من الأفضل لهم (الأمريكيين) القدوم إلى الخليج، وبعد ذلك سيكونون بمتناول اليد ومتاحين لنا".

يشار إلى أن "آلية الزناد" التي أعلنت من خلالها الولايات المتحدة مؤخرا، عن عودة العقوبات الدولية على طهران تلزم الدول في جميع أنحاء العالم بفحص الشحنات من وإلى إيران ومصادرة البضائع المحظورة إذا لزم الأمر.

وحول هذه التطورات، زعم فدوي أن ذلك لن يؤدي إلى شيء ولن ينجح، معتبرا أن بلاده ستواجه ما وصفها بالحماقة الجديدة عبر قوة تفوق الخيال ولا يمكن تصورها، حسبما أوردت وكالة أنباء مهر الإيرانية (شبه الرسمية).

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ولم يخض جنرال مليشيا الحرس الثوري التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، في مزيد من التفاصيل حول هذه "القوة التي لا يمكن تصورها"، وفق تعبيره.

ومن أجل تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج العربي بهدف ردع التهديدات الإيرانية، أعلن الأسطول الخامس في سلاح البحرية الأمريكية عن وصول حاملة الطائرات "نيميتز" إلى مضيق هرمز، في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.



وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية والقطاعات الأخرى المشاركة في البرنامجين النووي والتسليحي، في 21 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتهدف هذه العقوبات إلى تعزيز موقف أمريكا من حيث عودة كافة العقوبات الأممية ضد طهران في إطار تفعيل "آلية الزناد".