دول الخليج بجنيف.. إيمان "راسخ" بتعزيز حقوق الإنسان

أكد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبيد سالم الزعابي، إيمان دول مجلس التعاون الخليجي الراسخ بأهمية تعزيز كافة حقوق الإنسان.



جاء ذلك في كلمة له باسم دول مجلس التعاون الخليجي أمام الدورة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان في إطار النقاش العام حول البند الثالث الخاص بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية.

وشدد على أن معالجة قضايا حقوق الإنسان على الصعيد الدولي يجب أن تقوم على نهج بناء وغير تصادمي قائم على الحوار ومقاربة مختلف القضايا بطريقة منصفة وموضوعية.

وأشار إلى أن العالم يعيش اليوم فترة عصيبة جراء تبعات جائحة كورونا المستجد وما تبعها من تأثيرات سلبية على حقوق الإنسان.

Advertisements

وأوضح أن هذه الأزمة زادت من تعميق أوجه عدم المساواة حول العالم على كافة الأصعدة، وخاصة على صعيد الحقوق الاقتصادية وعلى مستوى الحق بالتنمية.

ولفت إلى أن دول المجلس ترى أن تجاوز هذه الصعوبات وتعزيز حقوق الإنسان في الفترة القادمة يتم عبر تعزيز التعاون والتضامن الدولي في كافة المجالات وخاصة في مجال التنمية.



وقال الزعابي إن دول المجلس تؤمن بأنه لا غنى عن تعزيز الحق في التنمية باعتباره الضامن للتمتع بكافة الحقوق بشكل كامل، مشيرا إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يبقى دعم هذا الحق الأساسي وإزالة العقبات التي تعترضه أمرا حيويا.

وأوضح أن دول المجلس تتفق في هذا السياق مع ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية بشأن ضرورة الانطلاق نحو اتخاذ خطوات عملية من أجل تجاوز العوائق التي لازالت تواجه هذا الحق الذي يبدو عاجزا عن تحقيق طاقاته الكامنة رغم مرور 33 عاما على اعتماد إعلان الحق في التنمية.

وفي ختام كلمته، أكد على تأييد دول مجلس التعاون لوضع صك ملزم بشأن الحق في التنمية وذلك لإيمانها بأن ذلك من شأنه أن يدفع قدما بكافة حقوق الإنسان، وهي تتفق مع استنتاجات اللجنة الاستشارية باعتبار هذه الخطوة ضرورية ومن شأنها أن تسهم في تهيئة بيئة مواتية لتعزيز التنمية ودعم حقوق الإنسان وتحفيز التعاون والتضامن الدولي، خاصة فيما يهم الدول النامية مما يمكنها من الوفاء بشكل أفضل بالتزاماتها.