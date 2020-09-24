اللقطات الأولى لحريق مستشفى خاص بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أحكم رجال الدفاع المدني سيطرتهم على حريق اندلع في مستشفى خاص بمنطقة فيصل، اليوم الخميس. وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بمخازن المستشفى. وحصل "الخليج 365" على صور ترصد اللحظات الأولى للحريق وجهود رجال الإطفاء. البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمستشفى الجزيرة. Advertisements ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء. وجابه رجال الدفاع المدني مصدر النيران في محاولة للسيطرة على الحريق دون امتداده إلى عنابر المرضى. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدب اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

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