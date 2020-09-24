شركة "كريم" تتوقع تعافيا من أزمة كورونا أسرع من المتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – وكالات:

تتوقع شركة كريم المملوكة لأوبر تكنولوجيز والعاملة في الشرق الأوسط، أن تتعافى خدمتها لنقل الركاب من أزمة فيروس كورونا بوتيرة أسرع من المتوقع، بينما زاد نشاطها للتوصيل ليفوق مستواه قبل الجائحة.

وقال مدثر شيخة الرئيس التنفيذي لكريم في تصريحات لوكالة رويترز اليوم الخميس :”نرى تعافيا قويا في أنشطة نقل الركاب ونرى تسارعا كبيرا في أنشطة التوصيل“.

وأضاف ”نشاط التوصيل أكبر بكثير مما كان عليه قبل كورونا ويواصل النمو بقوة كبيرة، برقم في خانة العشرات على أساس شهري“.

وكانت كريم، التي تعمل بالأساس في الشرق الأوسط، توقعت في السابق أن تتعافى خدماتها لنقل الركاب في نهاية 2021، لكنها تتوقع الآن انتعاشها في وقت مبكر من العام مع اقتراب بعض الأسواق بالفعل من مستويات ما قبل كوفيد.