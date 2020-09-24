كهرباء وطرق وإسكان.. أبرز مشروعات الخطة الاستثمارية بالزينية في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:
كشفت رئاسة مدينة الزينية شمال الأقصر، عن أبرز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠، وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها.
وقالت محافظة الأقصر في بيان صادر اليوم الخميس، إن المشروعات التي يجري تنفيذها بمدينة الزينية تأتي على أربعة محاور رئيسية كالتالي..
الطرق
- جاري العمل في طريق مدينة الشمس ومحطة المعالجة الرئيسية بالزينية المدامود قبلي طريق محور شمال الأقصر.
- جاري العمل في رصف طريق نصرالله العشي وفرع ٤ و٥ وشارع طراد النيل (الأقصر- العشي).
الإسكان
-إنهاء العمل في أعمال ٧٨ عمارة بالمدامود (مدينة الشمس) كاملة المرافق.
- إنهاء أعمال ٦عمارة (١٢٠وحدة) نصف تشطيب وجاري إنهاء إجراءات العقود.
- إدراج قرية المدامود بحري ضمن الخمس قرى التي سينفذ بها برنامج تطوير القرى (جهاز تنمية الصعيد) لمد وتدعيم شبكات الكهرباء وجاري العمل بها.
قطاع المياه والصرف الصحي
- جاري إنهاء محطة المعالجة الرئيسية بالمدامود قبلي.
- تنفيذ التوصيلات المنزلية في المدينة والقرى بنسبة ٨٠%.
- جاري العمل يى محطات الصرف الصحي بقرى العشي والصعايدة والزينية بحري والمدامود بحري بنسة٧٠%.
الكهرباء
- تركيب ٥ أكشاك و ٢٠٠ عمود جهد منخفض بالطريق الموازي لخط السكة الحديد.
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