كهرباء وطرق وإسكان.. أبرز مشروعات الخطة الاستثمارية بالزينية في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

كشفت رئاسة مدينة الزينية شمال الأقصر، عن أبرز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠، وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها.

وقالت محافظة الأقصر في بيان صادر اليوم الخميس، إن المشروعات التي يجري تنفيذها بمدينة الزينية تأتي على أربعة محاور رئيسية كالتالي..

الطرق

- جاري العمل في طريق مدينة الشمس ومحطة المعالجة الرئيسية بالزينية المدامود قبلي طريق محور شمال الأقصر.

- جاري العمل في رصف طريق نصرالله العشي وفرع ٤ و٥ وشارع طراد النيل (الأقصر- العشي).

الإسكان

-إنهاء العمل في أعمال ٧٨ عمارة بالمدامود (مدينة الشمس) كاملة المرافق.

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- إنهاء أعمال ٦عمارة (١٢٠وحدة) نصف تشطيب وجاري إنهاء إجراءات العقود.

- إدراج قرية المدامود بحري ضمن الخمس قرى التي سينفذ بها برنامج تطوير القرى (جهاز تنمية الصعيد) لمد وتدعيم شبكات الكهرباء وجاري العمل بها.

قطاع المياه والصرف الصحي

- جاري إنهاء محطة المعالجة الرئيسية بالمدامود قبلي.

- تنفيذ التوصيلات المنزلية في المدينة والقرى بنسبة ٨٠%.

- جاري العمل يى محطات الصرف الصحي بقرى العشي والصعايدة والزينية بحري والمدامود بحري بنسة٧٠%.

الكهرباء

- تركيب ٥ أكشاك و ٢٠٠ عمود جهد منخفض بالطريق الموازي لخط السكة الحديد.