بسبب الزيت المغلي.. إصابة رضيع بحروق خطيرة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

أصيب رضيع بحروق متفرقة بالوجه والكتف، اليوم الخميس، إثر سقوط زيت مغلي عليه، بمنزل أسرته بقرية البهي، بإيتاي البارود في البحيرة.

وجرى نقل الرضيع "عبدالله.ع.ك" 11 شهرًا مصابًا بحروق بالوجه والكتف الأيسر واشتباه قرحة بالعين اليمنى بنسبة 15% إلى المستشفى المركزي، الذي أوصى بنقله إلى مركز حروق بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية.

قدمت الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للطفل، وجرى تحويله لمركز حروق المستشفى الجامعي بالإسكندرية، وتحرر المحضر اللازم.