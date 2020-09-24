أسعار الذهب بمصر تواصل التهاوي بتعاملات الخميس.. والجرام يخسر 39 جنيها في 6 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، لليوم السادس على التوالي، حيث فقد الجرام بنحو 11 جنيهًا من قيمته، مقارنة بمستواها أمس، ليصبح مجموع ما خسره خلال الأيام الست 39 جنيها حتى الآن.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 816 جنيهًا مقابل 827 جنيهًا، في منتصف تعاملات أمس.

Advertisements

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 699 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 933 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6528 جنيهًا.

وعالميا، هبطت أسعار الذهب بنسبة 0.53% خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر الأوقية بنحو 9.8 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس، لتسجل 1853 دولارا للأوقية في تمام الساعة 12:09 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكان سعر أوقية الذهب فقد نحو 96 دولارا خلال آخر 4 جلسات بنهاية تعاملات أمس.