طرح ٩٣٩ وحدة سكنية بالتقسيط في الإسكندرية.. تعرف على الأسعار والشروط- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، طرح ٩٣٩ وحدة سكنية "كاملة التشطيب ونصف تشطيب" بنظام القرعة العلنية، بإسكان الشباب بمناطق "طوسون وأم زغيو والكيلو 26".

وتتوزع الوحدات التي سيجري طرحها بواقع 528 وحدة سكنية بمنطقة أبراج طوسون بأبي قير، ويبلغ ثمن الوحدة ١١٠ ألف جنيه "نصف تشطيب".

فيما سيجري طرح ٣٩٤ وحدة سكنية بمنطقة الكيلو ٢٦ "كاملة التشطيب" و١٧ وحدة سكنية بمنطقة أم زغيو "كاملة التشطيب"، وتبلغ ثمن الوحدة ٦٥ ألف جنيه.

وتبلغ مساحة جميع الوحدات 63 مترًا، مع وجود إمكانية تقسيط ثمن الوحدات على فترة تصل إلى ٢٠ سنة بفائدة بنكية بسيطة.

وتقرر فتح باب الحجز للوحدات السكنية المدعومة للشباب من الدولة لمدة شهر بدءًا من ١ أكتوبر المقبل وحتى ٣١ من الشهر ذاته، على أن تجري القرعة العلنية بين المتقدمين في ١ ديسمبر المقبل باستاد الإسكندرية.

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جاء ذلك خلال تسليم المحافظ عقود ٤٨ وحدة سكنية بإسكان طوسون، والتي أجريت القرعة الخاصة بها في يوليو من العام الماضي، بعد إنهاء كافة المستندات والإجراءات البنكية الخاصة بهم.

وقال المحافظ إن طرح الوحدات الجديدة يأتي في إطار دعم الشباب وتوفير حياة كريمة لهم، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وحول شروط التقدم للوحدات السكنية الجديدة، أوضح المحافظ أنه يشترط أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الإسكندرية، ولا يقل عمره عن ٢٠ عامًا ولا يزيد عن 50، وألا يكون في حوزة المتقدم أو الزوج أو الزوجة شقة تمليك أو إيجار قديم.

وأشار إلى أنه لا يجوز للأسرة حجز أكثر من وحدة سكنية "الزوج أو الزوجة"، وسداد مقدم حجز الوحدة السكنية وقدره خمسة آلاف جنيه، وإحضار إيصال كهرباء أو مياه أو غاز مدونًا به محل الإقامة ومطابق لبطاقة الرقم القومي.

وأضاف المحافظ أنه سيجري سحب الوحدة السكنية المخصصة عن طريق القرعة العلنية بعد ٣ أشهر من تاريخ إجراء القرعة في حالة عدم استكمال الإجراءات.

يذكر أن الأوراق المطلوبة للتقديم تشمل "صورة بطاقة المتقدم الأعزب أو الزوج والزوجة، وصورة القسيمة زواج أو طلاق، وإيصال مرافق كهرباء أو مياه أو غاز مطابق لعنوان بطاقة الزوج والزوجة، وبيان مفردات مرتب للمتقدم الأعزب أو "للزوج والزوجة".