إسرائيل تستعد لتشديد "إغلاق كورونا" مع ارتفاع إصابات كوفيد 19

محمد اسماعيل - القاهرة - تل آبيب- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، تسجيل 6808 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتشديد الإجراءات المفروضة حاليا لاحتواء الفيروس.

وكانت إسرائيل قد سجلت 6950 حالة إصابة بالفيروس يوم الثلاثاء.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد صدق ليلة أمس الأربعاء على قواعد جديدة لتشديد إجراءات الاغلاق التي بدأ تطبيقها الأسبوع الماضي. ووافقت لجنة برلمانية على القرار، الخميس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سوف يتم تشديد القيود الحالية لتصل إلى " الاغلاق الكامل" لمدة أسبوعين ابتداء من الساعة الثانية بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت جرينتش) غدا الجمعة ، لمواجهة ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وتشمل القيود الجديدة إغلاق الأعمال التجارية والأسواق غير الأساسية.

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كما تشمل تحديد عدد المشاركين في مظاهرات أو صلوات بالأماكن المفتوحة بـ 20 شخصا، على أن تكون التجمعات على بعد كيلومتر فقط من منازلهم.

وسوف تغلق المعابد اليهودية أبوابها ما عدا يوم عيد الغفران، الذي يبدأ مساء الأحد ويستمر 25 ساعة، حيث سوف يتم السماح للمواطنين بأداء الصلوات وفقا لقواعد محددة.

وسوف تعمل وسائل النقل العام بصورة محدودة.

وستحظر المنافسات الرياضية، ماعدا المنافسات الدولية الرسمية.

ومن المقرر أن ينتهى العمل بإجراءات الاغلاق المشددة بعد موسم العطلة اليهودية في 11 تشرين أول/اكتوبر المقبل.

وأعلن نتنياهو أنه سوف يتم إضافة أسبوعين إغلاق بعد انتهاء الاغلاق الحالي ولكن بقواعد أقل، وفقا للإحصاءات.