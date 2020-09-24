محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث: تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامناً مع القيام بأعمال تركيب بكيات حديدية ثقيلة للسور الخارجي بالمحكمة الدستورية العليا. وتطلبت أعمل التركيب غلق جزء من شارع المطبعة بدائرة قسم شرطة دار السلام المتجه إلى كورنيش النيل، وكذا الجزء من المسطح الواقع أمام المحكمة بشارع الكورنيش بمحافظة القاهرة. وتبدأ الأعمال من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة السادسة صباحاً على مدار (3) أيام ابتداءً من يوم الخميس الموافق (24/9/2020) حتى يوم السبت الموافق (26/9/2020). ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غلق جزئي بشارع المطبعة للطريق المتجه لكورنيش النيل بدار السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.