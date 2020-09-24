في اجتماع عمّان.. ترحيب مصري أردني فرنسي بالسلام الإماراتي الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ناقش وزراء خارجية الأرمصر والأردن وفرنسا وألمانيا، إضافة لمبعوثة الاتحاد الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط، تفعيل الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، ورحب المشاركون في الاجتماع بمعاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية.

ورحب الاجتماع الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان، الخميس، بمعاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، وإعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الاتفاقات بين اسرائيل والإمارات والبحرين تقود لمزيد من الدعم للتوصل لسلام شامل ودائم في المنطقة.

وأضاف شكري: "لا بد من تلبية حقوق الشعب الفلسطيني عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، موضحًا أن الاجتماع الرباعي يسعى لتقريب وجهات النظر وفتح قنوات اتصال بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

بدوره، رحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بمعاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات. وقال إن معاهدة السلام الإماراتية - الإسرائيلية تشكل مقاربة مهمة نحو الاستقرار الإقليمي.

ولفت وزير الخارجية الفرنسي إلى أن "الاستقرار الإقليمي لا بد أن يمر من خلال حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولتين".

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وفيما يتعلق بخطة ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، قال لورديان "يجب تعليق قرار تضم أراضي فلسطينية جديدة في الضفة الغربية بشكل دائم".

وعبر عن استعداد بلاده "للتعاون في إطلاق الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

من جانبه، عبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن قلقه من "حالة الانسداد السياسي في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية"، وأضاف أنه "لا سلام شامل وعادل إلا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين".

وهذا هو الاجتماع الثالث من نوعه؛ إذ عُقد الأول في ميونيخ في فبراير 2020، والثاني في يوليو الماضي، عبر آلية الفيديو كونفرانس.

وتوقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عام 2014، وقد رفض الفلسطينيون مبادرات الإدارة الأمريكية لاستئنافها، واتهموها بالانحياز لإسرائيل، خصوصاً بعد اعتبار إدارة الرئيس دونالد ترامب القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقبلية على أساس حدود عام 1967؛ على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها. كما يطالبون بعودة نحو 760 ألف فلسطيني هاجروا أو نزحوا من ديارهم منذ حرب عام 1948 التي مهدت لقيام دولة إسرائيل.