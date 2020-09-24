إيران: إنشاء قاعدة عسكرية بحرية شرق مضيق هرمز

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم، عن إنشاء قاعدة عسكرية بحرية جديدة شرق مضيق هرمز، هي قاعدة "الشهيد مجيد راهبر" في محافظة سيريك في الجهة الشرقية لمضيق هرمز، مساحتها

31 هكتارًا، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

تضم القاعدة البحرية كاسرات أمواج بمساحة 20 هكتارًا ووحدات عسكرية ومباني.

قال قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي: قاعدة الشهيد راهبر البحرية العسكرية تقع في واحدة من أكثر المناطق استراتيجية، من حيث الدفاع والهجوم، في الخليج ومضيق هرمز، وستسهم في تعزيز ورفع مستوى العمليات البحرية الإيراني في مجالات الدفاع والهجوم والرصد بمنطقة الخليج.