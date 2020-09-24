العراق: ملتزمون باتفاق أوبك+ وننفي اتفاق لزيادة الصادرات

أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، التزامها باتفاق أوبك+، فيما نفت وجود اتفاق لزيادة صادراتها، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وذكر بيان للوزارة، أن "العراق ملتزم باتفاق اوبك بلاس وانه يعمل مع المنتجينالاعضاء من اوبك ومن خارجها، على مواجهة التحديات التي تواجه الاسواق النفطية العالمية ومنها انتشار (كوفيد 19)والذي تسبب في خفض الطلب العالمي على النفط".
ونفت الوزارة تصريحات منسوبة للوزير احسان عبد الجبار نقلتها صحيفة الصباح الرسمية، وأشارت إلى أن "الوزير لم يلتق بأي من مراسلي الصحيفة".
ونقلت صحيفة الصباح عن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قوله إن "هناك اتفاق مرتقب مع مجموعة أوبك + على زيادة صادرات النفط العراقية".
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