روسيا: موسكو سترد على طرد دبلوماسييها من بلغاريا

أكد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، أن روسيا سترد بالمثل على طرد الدبلوماسيين الروسيين من بلغاريا، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن السيناتور قوله: "ليس لدي شك في أنه سيكون هناك رد مماثل، وأنوزارة الخارجية (الروسية) لن تترك ذلك من دون رد"، واصفًا تصرفات صوفيا بأنها "غير ودية وغير لائقة".
من جانبه، قال رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي إن بلغاريا بطردها الدبلوماسيين الروسيين، "انضمت إلى قائمة
ولم يستبعد أن يكون ذلك "جزءًا من الاستراتيجية لمواصلة شيطنة روسيا في القارة الأوروبية".
وأكد أن هذه الخطوة من بلغاريا لن تبقى من دون رد، معربًا عن أسفه لتضرر العلاقات بين روسيا وبلغاريا بنتيجة خطوة صوفيا.
كانت بلغاريا أعلنت، يوم الأربعاء، عن طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس، متهمة إياهما بالتجسس.
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