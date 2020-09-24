محكمة إكوادورية تقضي باعتقال رئيس البلاد السابق

قضت المحكمة الوطنية في الإكوادور، اليوم الخميس، بالقبض الفوري على الرئيس السابق رفائيل كوريا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي"، ووفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

قالت الوكالة، إن المحكمة أصدرت كذلك الأمر بالقبض على 18 وزيرًا وبرلمانيًا ورجل أعمال سابقين، أدينوا في قضية تتعلق بالفساد.

ونقلت الوكالة، عن صحيفة El Comercio، أن المحكمة قضت كذلك، بحرمان الرئيس السابق من المعاش التقاعدي طوال الحياة.

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وأوعزت المحكمة، بحرمان كافة المحكومين من الحقوق السياسية خلال فترة السجن.

ووفقا لحكم المحكمة، سيتعين على المدانين، دفع تعويضات بمبلغ إجمالي قدره 14.7 مليون دولار،

وتخضع عقاراتهم في الإكوادور للمصادرة.

في أبريل الماضي، حكمت محكمة في الإكوادور على كوريا، المقيم حاليا في بلجيكا، غيابيا بالسجن ثماني سنوات بتهم فساد.

واعتبرت المحكمة، أن كوريا قام بتنظيم مخطط إجرامي شمل بعض موظفي جهاز الدولة، وحصل في إطاره على أكثر من 7.5 مليون دولار من بعض رجال الأعمال لتمويل الحملات الانتخابية، مقابل عقود حكومية.