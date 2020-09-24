الصين: نحترم خيار شعب بيلاروس

أكد وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، احترام بلاده الخيار الذي اتخذه شعب بيلاروس، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
أضاف الدبلوماسي الصيني، معلقًا خلال موجز صحفي اليوم، على حفل تنصيب الكسندر لوكاشينكو أمس الأربعاء: "نحن نحترم خيار شعب بيلاروس".
أدى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو،
وأكدت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا"، أن لوكاشينكو تولى رسميا مهام منصب رئيس البلاد لولاية سادسة على التوالي، مشيرةإلى أن مراسم التنصيب أقيمت بحضور بضع مئات من الأشخاص، بمن فيهم كبار المسؤولين وأعضاء في مجلس النواب ومجلس الجمهورية ومسؤولون فدراليون ومحليون ومدراء وسائل إعلام رسمية، إضافة إلى شخصيات مرموقة في مجال العلم والثقافة والرياضة.
وذكرت "بيلتا"، أن لوكاشينكو تعهد خلال ذلك بخدمة شعب بيلاروس واحترام وحماية حقوق وحريات مواطنيها والالتزام بدستورها والدفاع عنه وأداء مهامه "بضمير حي".
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