كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر اجتماع لبحث نقل اللبنانيين بطريقة غير شرعية عبر البحر إلى دول أوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها، اليوم الخميس، باجتماع أمني لكبار المسؤولين اللبنانيين لبحث تنامي ظاهرة نقل لبنانيين بطريقة غير شرعية عبر البحر إلى دول أوروبية.

وفي سيااق آخر، أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، انتهاء العملية العسكرية التي أطلقتها باريس مطلع أغسطس لمساعدة لبنان، بعد الانفجار الضخم الذي هزّ العاصمة بيروت وشارك فيها حوالى 750 جندياً.

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وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان الكولونيل فريديريك باربري إن الجسر الجوي العسكري الأخير مقرر غداً، وسيختم عملية "صداقة" التي بدأت في 5 أغسطس، غداة الانفجار الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية وأسفر عن أكثر من 190 قتيلاً و6500 جريح وشرّد 300 ألف شخص.



