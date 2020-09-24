فاس.. شرطي يستعمل سلاحه الوظيفي لتوقيف عشريني روع منطق “المرجة”

اضطر مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس لاستعمال سلاحه الوظيفي، مساء أمس الأربعاء ، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية في الضرب والجرح العمديين، والذي كان في حالة اندفاع وتخدير شديدين، وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن دورية لشرطة النجدة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي أحدث حالة من الفوضى بالشارع العام بمنطقة “المرجة” بمدينة فاس، كما واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، وهو ما اضطر مقدم شرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، قبل إصابة المشتبه فيه برصاصة أخرى على مستوى أطرافه العليا.

وأضاف المصدر أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر الناتج عنه، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي من قبل فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.