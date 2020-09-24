طقس اليوم الخميس.. حار نسبيا وسحب منخفضة في بعض المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الخميس، أن يكون الطقس حارا نسبيا بكل من سهول تادلة والحوز، والرحامنة، والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل الأطلسية الوسطى والجنوبية، وذلك خلال الصباح والليل، فضلا عن تكون سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وقليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة شمالية بالسواحل الوسطى والجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب-الشرقي، وشمالية إلى غربية عموما بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و28 درجة داخل منطقة الشياظمة، وبالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرج درجات الحرارة العليا ما بين 39 و42 درجة بسهول تادلة الحوز، والرحامنةن وبالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و38 درجة بالسايس، وهضاب الفوسفاط، وعبدة وداخل سوس، وما بين 29 و34 درجة بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط والسهول الأطلسية، وما بين 24 و30 درجة بمرتفعات الأطلس وقرب السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز وما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي السواحل.