شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 149 وفاة و6595 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 24 سبتمبر 2020 أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس، تسجيل 6595 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أنه تم تسجيل 149 حالة وفاة جديدة بكورونا. Advertisements وبلغ إجمالي الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 19948 حالة، فيما تجاوز إجمالي المصابين مليون و128 ألف حالة. وأفاد المركز الروسي بأن عدد الأشخاص الذين تعافوا منذ بدء تفشي الوباء ارتفع بواقع 6130 خلال اليوم الماضي، ليصبح إجمالي المتعافين 929829 شخصا.

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