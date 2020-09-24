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عملية عسكرية لملاحقة فلول "داعش" بالعراق

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عملية عسكرية لملاحقة فلول "داعش" بالعراق والان مع التفاصيل

الخميس 24 سبتمبر 2020

أعلن الجيش العراقي، صباح اليوم الخميس، انطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

 

ووفق بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع، فإن العملية العسكرية تستهدف الحدود الفاصلة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).

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وعلى الرغم من إعلان العراق قبل أكثر من عامين، دحر "داعش" والقضاء عليه عسكريا، إلا أن مناطق متفرقة في البلاد وخاصة الشمال، تشهد نشاطا لخلايا نائمة وفلول للتنظيم المتطرف.

 

وبين الفينة والأخرى يشن التنظيم هجمات تستهدف القوات العراقية والمدنيين، ما يسفر عن وقوع خسائر بشرية كبيرة.

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