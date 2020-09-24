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شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب النارية تضيء سماء الرياض ابتهاجا باليوم الوطني السعودي والان مع التفاصيل
الخميس 24 سبتمبر 2020
انطلقت الألعاب النارية، مساء الأربعاء، لتضيء سماء الرياض ابتهاجا باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.
وشهدت جميع المناطق على مستوى المملكة، الأربعاء، احتفالات بالأعلام والهدايا والألعاب النارية ابتهاجا واحتفاء بهذه الذكرى الغالية على قلب كل مواطن سعودي وعربي.
وكانت الهيئة العامة للترفيه السعودية استعدت، منذ وقت مبكر، لإطلاق عدد من الفعاليات، ومن بينها أكبر عرض جوي لليوم الوطني الـ90 على الإطلاق.
وذكرت الهيئة العامة للترفيه في موقعها الإلكتروني، أنه "بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة، تركي آل الشيخ، وتحت شعار (همة حتى القمة)، تأهبت الهيئة لإطلاق عدد من الفعاليات التي تشارك بها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، في مناطق عدة من المملكة".
وأضافت أن الاحتفالات الوطنية "التي تجسد قيم التلاحم والولاء، تضم عروضًا جوية متنوعة تشارك فيها نحو 60 طائرة عسكرية وأخرى مدنية، في أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق".
كما أطلقت الهيئة مبادرة احتفالية تحت مسمى "ننشد للوطن"، حيث يشارك الجمهور من خلال هاشتاق #ننشد_للوطن بفيديو شخصي وهم يؤدون النشيد الوطني، ليتم الاختيار وإنتاج عمل فني شامل يعكس روح المشاركة الوطنية.
كما ستقام عدد من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن في المملكة والعالم العربي، وذلك في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر/أيلول الجاري.
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